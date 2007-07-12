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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3786378737883789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:08

Фарс найкращий по картках :)
https://www.forward-bank.com/press-cent ... -kartkam-/
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

А де лютий кишмиш?
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:44

  chipmunk написав:А де лютий кишмиш?

то як завше, буде десь в понеділок увечері... :|
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:45

  _PORT_UA написав:Для подключения пуш сообщений обязательно,чтобы финансовый номер был в смартфоне с установленным приложением? Если этот номер в другом телефоне?

ні і все працює норм
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:47

  t-step написав:А ще одне питання:Forward Online вміє самостійно підтягувати цифри з підтверджуючих смс чи це якогось дозволи не дав,та й щоразу вручну мудохаюся?!

вручну, андроїд
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 31 січ, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:47

Flamingo , спасибо за разъяснения. Я тоже думал,что по такой схеме все заработает.Но у меня что то пошло не так. Пришли смс на финансовый номер,который в телефоне,где не установлено приложение банка.

И питания щодо смс інформування. Абон.плата по послузі знімається яким чином: календарно за місяць?(за січень окремо,за лютий буде окремо) чи від дати відкриття картки?(тобто якщо 24го відкрив,то 24го лютого буде списання).
_PORT_UA
 
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