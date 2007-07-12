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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:08
Фарс найкращий по картках
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
А де лютий кишмиш?
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:44
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:45
ні і все працює норм
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:47
вручну, андроїд
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 31 січ, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:47
Flamingo , спасибо за разъяснения. Я тоже думал,что по такой схеме все заработает.Но у меня что то пошло не так. Пришли смс на финансовый номер,который в телефоне,где не установлено приложение банка.
И питания щодо смс інформування. Абон.плата по послузі знімається яким чином: календарно за місяць?(за січень окремо,за лютий буде окремо) чи від дати відкриття картки?(тобто якщо 24го відкрив,то 24го лютого буде списання).
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Оплата за доставку на укрпочте подходит под акцию 10 покупок с помощью nfc?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:11
Только-что задал этот вопрос на Горячей линии.
Сказали - оставить заявку через мобильное приложение (Раздел "Связь с банком").
Оставил-пока тишина.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
зарплата пришла по КОКО
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:38
Не прикалывайтесь - зачем выдумывать? Раз в месяц в последний рабочий день.
Или вы где-то видели иначе чтобы именно плата за СМС снималась у всех по-разному?
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