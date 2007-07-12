по дате операции, если успеет списаться за 7 дней
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:49
по дате операции, если успеет списаться за 7 дней
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:50
Hack-Stock ,что то меньше начислено по дебетке. У кого как?
Vorlon, ну я как бы не знаю всех тонкостей. Теперь понял,что календарно, за каждый месяц.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:03
Конечно пройдет. Там обычная покупка. МСС - гос.почты. По аналогичной акции в декабре у привата - оплата была окэшбечена
Мои рефералки:
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:13
пройдут все оплаты кроме 6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405
укрпочта не в исключении! так же как и новая))
+100/50 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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