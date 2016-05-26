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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3788378937903791>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:49

  AlexSV написав:Коллеги, подскажите по ко-ко кредитке, кэш бек насчитывается по дате операции или по дате проведения по счету? Иными словами, сегодняшняя покупка в супермаркете пройдёт с кэш беком или нет? Заранее спасибо!!!

по дате операции, если успеет списаться за 7 дней
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:50

Hack-Stock ,что то меньше начислено по дебетке. У кого как?

Vorlon, ну я как бы не знаю всех тонкостей. Теперь понял,что календарно, за каждый месяц.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:03

  andreyiskra написав:Оплата за доставку на укрпочте подходит под акцию 10 покупок с помощью nfc?

Конечно пройдет. Там обычная покупка. МСС - гос.почты. По аналогичной акции в декабре у привата - оплата была окэшбечена
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:13

  andreyiskra написав:Оплата за доставку на укрпочте подходит под акцию 10 покупок с помощью nfc?

пройдут все оплаты кроме 6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405
укрпочта не в исключении! так же как и новая))
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:47

  anis написав:
  AlexSV написав:Коллеги, подскажите по ко-ко кредитке, кэш бек насчитывается по дате операции или по дате проведения по счету? Иными словами, сегодняшняя покупка в супермаркете пройдёт с кэш беком или нет? Заранее спасибо!!!

по дате операции, если успеет списаться за 7 дней

Немного не так - если спишется до 7 числа следующего месяца
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:49

Сделал десятую покупку полчаса назад. Буду надеяться что условия акции выполнил.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:52

  andreyiskra написав:Сделал десятую покупку полчаса назад. Буду надеяться что условия акции выполнил.

От не знаю не знаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:58

  Stringer написав:
  anis написав:
  AlexSV написав:Коллеги, подскажите по ко-ко кредитке, кэш бек насчитывается по дате операции или по дате проведения по счету? Иными словами, сегодняшняя покупка в супермаркете пройдёт с кэш беком или нет? Заранее спасибо!!!

по дате операции, если успеет списаться за 7 дней

Немного не так - если спишется до 7 числа следующего месяца

все верно было сказано ранее!
если в последний день операция была сделана, то списание фактически должно быть в течении 7! календарных дней.
если же операция была 1го числа и до 8го она не прошла - кешбека по ней не ждите.
не банковские дни так же считаются!
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:Сделал десятую покупку полчаса назад. Буду надеяться что условия акции выполнил.

если все операции были не в исключающих mcc то все будет выполнено!
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:07

  anis написав:
  Stringer написав:
  anis написав:по дате операции, если успеет списаться за 7 дней

Немного не так - если спишется до 7 числа следующего месяца

все верно было сказано ранее!
если в последний день операция была сделана, то списание фактически должно быть в течении 7! календарных дней.
если же операция была 1го числа и до 8го она не прошла - кешбека по ней не ждите.
не банковские дни так же считаются!

Нет, не верно!
Если операция была в предпоследний день, и она спишется не через 7, а через 8 дней - кешбек будет!!!
Главное, чтобы операция была произведена в текущем месяце, а списание произошло до 7 числа следующего месяца включительно
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 31 січ, 2020 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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