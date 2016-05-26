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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:49
AlexSV написав:
Коллеги, подскажите по ко-ко кредитке, кэш бек насчитывается по дате операции или по дате проведения по счету? Иными словами, сегодняшняя покупка в супермаркете пройдёт с кэш беком или нет? Заранее спасибо!!!
по дате операции, если успеет списаться за 7 дней
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:50
Hack-Stock ,что то меньше начислено по дебетке. У кого как?
Vorlon, ну я как бы не знаю всех тонкостей. Теперь понял,что календарно, за каждый месяц.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:03
andreyiskra написав:
Оплата за доставку на укрпочте подходит под акцию 10 покупок с помощью nfc?
Конечно пройдет. Там обычная покупка. МСС - гос.почты. По аналогичной акции в декабре у привата - оплата была окэшбечена
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:13
andreyiskra написав:
Оплата за доставку на укрпочте подходит под акцию 10 покупок с помощью nfc?
пройдут все оплаты кроме 6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405
укрпочта не в исключении! так же как и новая))
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:47
anis написав: AlexSV написав:
Коллеги, подскажите по ко-ко кредитке, кэш бек насчитывается по дате операции или по дате проведения по счету? Иными словами, сегодняшняя покупка в супермаркете пройдёт с кэш беком или нет? Заранее спасибо!!!
по дате операции, если успеет списаться за 7 дней
Немного не так - если спишется до 7 числа следующего месяца
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:49
Сделал десятую покупку полчаса назад. Буду надеяться что условия акции выполнил.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:52
andreyiskra написав:
Сделал десятую покупку полчаса назад. Буду надеяться что условия акции выполнил.
От не знаю не знаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:58
Stringer написав: anis написав: AlexSV написав:
Коллеги, подскажите по ко-ко кредитке, кэш бек насчитывается по дате операции или по дате проведения по счету? Иными словами, сегодняшняя покупка в супермаркете пройдёт с кэш беком или нет? Заранее спасибо!!!
по дате операции, если успеет списаться за 7 дней
Немного не так - если спишется до 7 числа следующего месяца
все верно было сказано ранее!
если в последний день операция была сделана, то списание фактически должно быть в течении 7! календарных дней.
если же операция была 1го числа и до 8го она не прошла - кешбека по ней не ждите.не банковские дни так же считаются
!
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anis
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:00
andreyiskra написав:
Сделал десятую покупку полчаса назад. Буду надеяться что условия акции выполнил.
если все операции были не в исключающих mcc
то все будет выполнено!
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:07
anis написав: Stringer написав: anis написав:
по дате операции, если успеет списаться за 7 дней
Немного не так - если спишется до 7 числа следующего месяца
все верно было сказано ранее!
если в последний день операция была сделана, то списание фактически должно быть в течении 7! календарных дней.
если же операция была 1го числа и до 8го она не прошла - кешбека по ней не ждите.не банковские дни так же считаются
!
Нет, не верно!
Если операция была в предпоследний день, и она спишется не через 7, а через 8 дней - кешбек будет!!!
Главное, чтобы операция была произведена в текущем месяце, а списание произошло до 7 числа следующего месяца включительно
Востаннє редагувалось Stringer
в П'ят 31 січ, 2020 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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