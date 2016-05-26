такая операция будет в пролете
не раз уже проходили это
27/12/2019 3/1/2020
из последних которые не прошли, ваш кейс есть удачный?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:11
Stringer
такая операция будет в пролете
не раз уже проходили это
из последних которые не прошли, ваш кейс есть удачный?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:12
26.12 - 3.01
Кешбек начислен
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:15
Stringer
может быть банк к вам более лояльно ставится и обслуживает по индивидуальным условия
можете уточнить что банк считает за безналичные операции по которым считает кешбек.
Чтобы не искали приведу ответ банка по начислению кешбека по акции Кльована вигода:
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:29
anis разъяснение начальника отделения
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:32
Stringer, тогда это меняет дело.
к вам значит более лояльно банк относится чем к другим и условия видимо может менять
Востаннє редагувалось anis в П'ят 31 січ, 2020 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Имейте ввиду, что в этой банке бардак с проводками еще тот.
Приложение показывает правильную положительную цифирь.
Горячка и выписка онлайнбанкинга говорит/пишет о
"Понадліміт та прострочена заборгованість" - и это по КОКО дебитной!
По сравнению с Приватом или Моней ну ооччень долго деньги по счету проходят...
Думаю результат через несколько дней будет правильный, но если бы знал, заюзал бы другой инструмент... А так не могу челу денег перекинуть благодаря этим тормозам.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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