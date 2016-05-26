Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:35

Имейте ввиду, что в этой банке бардак с проводками еще тот.

Приложение показывает правильную положительную цифирь.

Горячка и выписка онлайнбанкинга говорит/пишет о

"Понадліміт та прострочена заборгованість" - и это по КОКО дебитной!

По сравнению с Приватом или Моней ну ооччень долго деньги по счету проходят...

Думаю результат через несколько дней будет правильный, но если бы знал, заюзал бы другой инструмент... А так не могу челу денег перекинуть благодаря этим тормозам.