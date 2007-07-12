Stringer может быть банк к вам более лояльно ставится и обслуживает по индивидуальным условия можете уточнить что банк считает за безналичные операции по которым считает кешбек. Чтобы не искали приведу ответ банка по начислению кешбека по акции Кльована вигода:
сообщаем, согласно условиям акции «Кльована вигода для КОКО КАРД», выплата вознаграждения проводится на безналичную операцию расчета за товары или услуги, которая выполненная по инициативе Клиента с помощью платежной карты, за счет кредитных средств или собственных средств, в торгово-сервисных предприятиях согласно условиям акции и отражена по счету договора не позднее, чем в течение 7 (семи) календарных дней с даты ее фактического осуществления.
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Имейте ввиду, что в этой банке бардак с проводками еще тот. Приложение показывает правильную положительную цифирь. Горячка и выписка онлайнбанкинга говорит/пишет о "Понадліміт та прострочена заборгованість" - и это по КОКО дебитной! По сравнению с Приватом или Моней ну ооччень долго деньги по счету проходят... Думаю результат через несколько дней будет правильный, но если бы знал, заюзал бы другой инструмент... А так не могу челу денег перекинуть благодаря этим тормозам.
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