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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3789379037913792>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:11

Stringer
такая операция будет в пролете
не раз уже проходили это
27/12/2019 3/1/2020

из последних которые не прошли, ваш кейс есть удачный?
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:12

  anis написав:Stringer
такая операция будет в пролете
не раз уже проходили это
27/12/2019 3/1/2020

из последних которые не прошли, ваш кейс есть удачный?

26.12 - 3.01
Кешбек начислен
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:15

Stringer
может быть банк к вам более лояльно ставится и обслуживает по индивидуальным условия :wink:
можете уточнить что банк считает за безналичные операции по которым считает кешбек.
Чтобы не искали приведу ответ банка по начислению кешбека по акции Кльована вигода:
сообщаем, согласно условиям акции «Кльована вигода для КОКО КАРД», выплата вознаграждения проводится на безналичную операцию расчета за товары или услуги, которая выполненная по инициативе Клиента с помощью платежной карты, за счет кредитных средств или собственных средств, в торгово-сервисных предприятиях согласно условиям акции и отражена по счету договора не позднее, чем в течение 7 (семи) календарных дней с даты ее фактического осуществления.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:29

anis разъяснение начальника отделения
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:32

Stringer, тогда это меняет дело.
к вам значит более лояльно банк относится чем к другим :D и условия видимо может менять :(
Востаннє редагувалось anis в П'ят 31 січ, 2020 20:54, всього редагувалось 1 раз.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Имейте ввиду, что в этой банке бардак с проводками еще тот.
Приложение показывает правильную положительную цифирь.
Горячка и выписка онлайнбанкинга говорит/пишет о
"Понадліміт та прострочена заборгованість" - и это по КОКО дебитной!
По сравнению с Приватом или Моней ну ооччень долго деньги по счету проходят...
Думаю результат через несколько дней будет правильный, но если бы знал, заюзал бы другой инструмент... А так не могу челу денег перекинуть благодаря этим тормозам.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзья можете пересчитать сумму процентов по Дебетке КоКокард. Все ли у Вас сходится?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:21

_PORT_UA все четко 15%!
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:32

  anis написав:Stringer, тогда это меняет дело.
к вам значит более лояльно банк относится чем к другим :D и условия видимо может менять :(

Похоже на то :mrgreen: и по депозитке у меня почему то лимиты больше, как выяснилось ;-)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:48

Получається банк ще вчора скинув депозитні ставки...
глянув в ІБ - макс 15.75% і то на пів року, на рік менше, на довші періоди ще менше

http://prntscr.com/qvrysh

валютні теж впали
+50грн !
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