Что на ветку вчера не заходили? Обсуждалось ужО - viewtopic.php?p=4856871#p4856871
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Что на ветку вчера не заходили? Обсуждалось ужО - viewtopic.php?p=4856871#p4856871
Мои рефералки:
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18
І пенсійний геть.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:36
прошу пардона, чотто інфо стрім дуже глибокий і широкий, неможу цілий день читати..
і ще той жирний продукт (де було від 180К) забрали від гріха подалі.
ну і правильно, нема чого дразнити публіку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
К гадалке не ходи, 100% сделают в районе 10-ки.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:47
Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сумма на карте на 1 число *15% сошлась с суммой начисленных процентов. Сумма выплаченных так же сошлась за вычетом 19,5%
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