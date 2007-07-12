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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3789379037913792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:Получається банк ще вчора скинув депозитні ставки...
глянув в ІБ - макс 15.75%....

Что на ветку вчера не заходили? ;) Обсуждалось ужО - viewtopic.php?p=4856871#p4856871
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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18

І пенсійний геть. :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:36

  Flamingo написав:
  greenozon написав:Получається банк ще вчора скинув депозитні ставки...
глянув в ІБ - макс 15.75%....

Что на ветку вчера не заходили? ;) Обсуждалось ужО - viewtopic.php?p=4856871#p4856871


прошу пардона, чотто інфо стрім дуже глибокий і широкий, неможу цілий день читати.. :?

і ще той жирний продукт (де було від 180К) забрали від гріха подалі.
ну і правильно, нема чого дразнити публіку
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greenozon
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Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:Коко дебит будут срезать? Нету инфы? 15%

К гадалке не ходи, 100% сделают в районе 10-ки.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:47

  anis написав:_PORT_UA все четко 15%!

По какой формуле считаете? Если можете в ЛС.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

_PORT_UA написав:
  anis написав:_PORT_UA все четко 15%!

По какой формуле считаете? Если можете в ЛС.
Сумма на карте на 1 число *15% сошлась с суммой начисленных процентов. Сумма выплаченных так же сошлась за вычетом 19,5%
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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