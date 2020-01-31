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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 07:51
19yuriy91 написав:
банкоматы примата дают нормально с ко-ко дебетной, лимиты, комиссия?
2к с визы или 1к с МС - за раз. Делал с Визой до 5 подходов - все нормально, но помню что приват с одного банкомата по одной чужой карте максимум 13к в день наливал. Комиссия? Какая комиссия? У привата нет комиссий при снятии нала с карт укр.банков, а у форварда - при снятии в чужих банкоматах
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Суб 01 лют, 2020 08:34
Коко кредитка/дебетка на февраль:
Ювелирка 7/4%
Кино, концерты 20/10%
АЗС 5%/3%
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