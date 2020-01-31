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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3790379137923793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  19yuriy91 написав:банкоматы примата дают нормально с ко-ко дебетной, лимиты, комиссия?

2к с визы или 1к с МС - за раз. Делал с Визой до 5 подходов - все нормально, но помню что приват с одного банкомата по одной чужой карте максимум 13к в день наливал. Комиссия? Какая комиссия? У привата нет комиссий при снятии нала с карт укр.банков, а у форварда - при снятии в чужих банкоматах
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 08:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коко кредитка/дебетка на февраль:
Ювелирка 7/4%
Кино, концерты 20/10%
АЗС 5%/3%
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:10

  Wolfenstein написав:Коко кредитка/дебетка на февраль:
Ювелирка 7/4%
Кино, концерты 20/10%
АЗС 5%/3%

В піраміді в2в можна карткою платити? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:11

  Wolfenstein написав:Коко кредитка/дебетка на февраль:
Ювелирка 7/4%
Кино, концерты 20/10%
АЗС 5%/3%

Откуда инфа?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ ГРН за карту Альфы
Есть вопросы - в личку!
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а где проценты по дебетной?
:?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
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