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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 07:51
19yuriy91 написав:
банкоматы примата дают нормально с ко-ко дебетной, лимиты, комиссия?
2к с визы или 1к с МС - за раз. Делал с Визой до 5 подходов - все нормально, но помню что приват с одного банкомата по одной чужой карте максимум 13к в день наливал. Комиссия? Какая комиссия? У привата нет комиссий при снятии нала с карт укр.банков, а у форварда - при снятии в чужих банкоматах
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Суб 01 лют, 2020 08:34
Коко кредитка/дебетка на февраль:
Ювелирка 7/4%
Кино, концерты 20/10%
АЗС 5%/3%
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:10
Wolfenstein написав:
Коко кредитка/дебетка на февраль:
Ювелирка 7/4%
Кино, концерты 20/10%
АЗС 5%/3%
В піраміді в2в можна карткою платити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:11
Wolfenstein написав:
Коко кредитка/дебетка на февраль:
Ювелирка 7/4%
Кино, концерты 20/10%
АЗС 5%/3%
Откуда инфа?
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ ГРН за карту Альфы
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:34
а где проценты по дебетной?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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