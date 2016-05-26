ingtrans
смс тоже не пришло - это ненормально...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:27
По моим подсчётам по дебетке проценты начисляются за текущий день по остатку (на счету, не на карте!) на его конец. Т.е. если допустим в понедельник у вас с утра 1000 грн на счету, в течении дня вы снимаете в банкомате 1000, а потом переводите СЕПом до 17:00 1000 грн. На счету у Вас будет 2000 и за текущий день процентр будет насчитан на эту сумму. Три месяця в Экселе по такой схеме считаю - всё совпадает. Поэтому за 31-е они и не начислили %, т.к. остаток для начисления будет известен вечером!
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
В феврале рефералка действует?
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ещё 2 месяца действительно будет
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
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https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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