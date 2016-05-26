RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3791379237933794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:17

ingtrans
смс тоже не пришло - это ненормально...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6020
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4278 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:27

  _PORT_UA написав:Друзья просветите по какой формуле считают в Форварде проценты по Дебетке. Что то ничего не сходится. Должны насчитать за 31 день,правильно? Если да,то у меня получилось как за 30дней.

anis, это хорошо,что у Вас все четко. Я пока не могу так сказать про свою Дебетку.


По моим подсчётам по дебетке проценты начисляются за текущий день по остатку (на счету, не на карте!) на его конец. Т.е. если допустим в понедельник у вас с утра 1000 грн на счету, в течении дня вы снимаете в банкомате 1000, а потом переводите СЕПом до 17:00 1000 грн. На счету у Вас будет 2000 и за текущий день процентр будет насчитан на эту сумму. Три месяця в Экселе по такой схеме считаю - всё совпадает. Поэтому за 31-е они и не начислили %, т.к. остаток для начисления будет известен вечером!
Fylhtq
 
Повідомлень: 105
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

В феврале рефералка действует?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 936
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

mihasik написав:В феврале рефералка действует?
Ещё 2 месяца действительно будет
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2173
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mihasik написав:В феврале рефералка действует?

Період проведення Акції: по 31 березня 2020 року.
- https://www.forward-bank.com/about/acti ... o_kolo.pdf
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 530
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3791379237933794
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, ingtrans, mihasik, Sanio, STIGA, vitaliy_berdinskikh, Волоdимир і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8125, 8126, 8127
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81266 9590971
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 12:08
mihasik
А-Банк 1 ... 1529, 1530, 1531
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15309 2114641
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 12:06
Ой+
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 38, 39, 40
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
398 50321
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 11:22
Viz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7959)
01.02.2020 12:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.