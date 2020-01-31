_PORT_UA написав:Друзья просветите по какой формуле считают в Форварде проценты по Дебетке. Что то ничего не сходится. Должны насчитать за 31 день,правильно? Если да,то у меня получилось как за 30дней.
anis, это хорошо,что у Вас все четко. Я пока не могу так сказать про свою Дебетку.
По моим подсчётам по дебетке проценты начисляются за текущий день по остатку (на счету, не на карте!) на его конец. Т.е. если допустим в понедельник у вас с утра 1000 грн на счету, в течении дня вы снимаете в банкомате 1000, а потом переводите СЕПом до 17:00 1000 грн. На счету у Вас будет 2000 и за текущий день процентр будет насчитан на эту сумму. Три месяця в Экселе по такой схеме считаю - всё совпадает. Поэтому за 31-е они и не начислили %, т.к. остаток для начисления будет известен вечером!
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mihasik написав:В феврале рефералка действует? Мне не дали, попробую на жену оформить))
Це як не дали? Деталі в студію.
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t-step написав:А градація свої/кредитні в Кредитці є чи ні?
Да, за свои как по дебетке.
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