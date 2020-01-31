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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3792379337943795>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:17

ingtrans
смс тоже не пришло - это ненормально...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:27

  _PORT_UA написав:Друзья просветите по какой формуле считают в Форварде проценты по Дебетке. Что то ничего не сходится. Должны насчитать за 31 день,правильно? Если да,то у меня получилось как за 30дней.

anis, это хорошо,что у Вас все четко. Я пока не могу так сказать про свою Дебетку.


По моим подсчётам по дебетке проценты начисляются за текущий день по остатку (на счету, не на карте!) на его конец. Т.е. если допустим в понедельник у вас с утра 1000 грн на счету, в течении дня вы снимаете в банкомате 1000, а потом переводите СЕПом до 17:00 1000 грн. На счету у Вас будет 2000 и за текущий день процентр будет насчитан на эту сумму. Три месяця в Экселе по такой схеме считаю - всё совпадает. Поэтому за 31-е они и не начислили %, т.к. остаток для начисления будет известен вечером!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

В феврале рефералка действует?
Мне не дали, попробую на жену оформить))
Востаннє редагувалось mihasik в Суб 01 лют, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

mihasik написав:В феврале рефералка действует?
Ещё 2 месяца действительно будет
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mihasik написав:В феврале рефералка действует?

Період проведення Акції: по 31 березня 2020 року.
- https://www.forward-bank.com/about/acti ... o_kolo.pdf
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:12

  mihasik написав:В феврале рефералка действует?

Да, действует. Ссылка в подписи
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:49

  mihasik написав:В феврале рефералка действует?
Мне не дали, попробую на жену оформить))

Це як не дали? Деталі в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Wolfenstein написав:Коко кредитка/дебетка на февраль:
Ювелирка 7/4%
Кино, концерты 20/10%
АЗС 5%/3%
А градація свої/кредитні в Кредитці є чи ні?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  t-step написав:А градація свої/кредитні в Кредитці є чи ні?

Да, за свои как по дебетке.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:12

  Квесторе_поверніться написав:
  mihasik написав:В феврале рефералка действует?
Мне не дали, попробую на жену оформить))

Це як не дали? Деталі в студію.

С нулевым лимитом не забирал.
Через неделю решился взять дебетку, так они уже по рефералке не перезвонили. Буду пробовать через месяц.
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