Для карткового продукту КОКО КАРД (для виплат)
Затвердити та ввести в дію з 28.02.2020 року наступні статті тарифів:
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок - не тарифікується
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Інформація щодо змін Тарифів по платіжним карткам КОКО КАРД (для виплат):
Для карткового продукту КОКО КАРД (для виплат)
Затвердити та ввести в дію з 28.02.2020 року наступні статті тарифів:
3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок - не тарифікується
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Многим не перезванивают.
Причина неизвестна, возможно большой объем желающих, возможно некоторые реферальные ссылки выложенные в топике уже забанены Форвардом.
Я писал об этом выше.
Рабочий метод, если до конца рабочего дня не презвонили, то на следующий день после регистрации по ссылке
сами звоните на кредитный департамент 0-800-302-223 (бесплатно со всех операторов), жалуетесь что вам не звонили вчера и просите назначить встречу.
Все кто через меня регистрировался
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну да, ну да, только своя реферальная ссылка рабочая, а все остальные кривые... И почему только 2 раза ее в сообщение вставили? Так же ее никто не увидит. надо понагляднее.
PS. Реально надоело читать о рабочих методах и правильных ссылках.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Модераторы на выходных в понедельник уберутся на ветке)))
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
ВСім все платять.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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