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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3792379337943795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Інформація щодо змін Тарифів по платіжним карткам КОКО КАРД (для виплат):

https://www.forward-bank.com/press-cent ... ya-viplat/

https://www.forward-bank.com/cards/koko/Taryfy.pdf

Для карткового продукту КОКО КАРД (для виплат)
Затвердити та ввести в дію з 28.02.2020 року наступні статті тарифів:

3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок - не тарифікується
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mihasik написав:так они уже по рефералке не перезвонили.

Многим не перезванивают.
Причина неизвестна, возможно большой объем желающих, возможно некоторые реферальные ссылки выложенные в топике уже забанены Форвардом.
Я писал об этом выше.
Рабочий метод, если до конца рабочего дня не презвонили, то на следующий день после регистрации по ссылке http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
сами звоните на кредитный департамент 0-800-302-223 (бесплатно со всех операторов), жалуетесь что вам не звонили вчера и просите назначить встречу.
Все кто через меня регистрировался по правильной ссылке на встречу записался, карты оформил и получил 100грн. + 50 грн. :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:Рабочий метод, если до конца рабочего дня не презвонили, то на следующий день после регистрации по ссылке

Ну да, ну да, только своя реферальная ссылка рабочая, а все остальные кривые... И почему только 2 раза ее в сообщение вставили? Так же ее никто не увидит. надо понагляднее.

PS. Реально надоело читать о рабочих методах и правильных ссылках.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Модераторы на выходных в понедельник уберутся на ветке)))
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:некоторые реферальные ссылки выложенные в топике уже забанены Форвардом.

ВСім все платять. :) :) :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:13

ingtrans
Что все ссылки "кривые", сказали Вы.
Лично я думаю что далеко не все.
Мой совет касался конкретной процедуры которая работает.
Если сами открыли хорошие карты, дайте и другим посвинорылить, не жадничайте! :D
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Kevin написав:3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок - не тарифікується


зачотна новина.
ще більше клієнтів примагнітить, гадаю
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:27

  greenozon написав:
  Kevin написав:3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок - не тарифікується


зачотна новина.
ще більше клієнтів примагнітить, гадаю

Не захочуть Простір брати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:45

  Kevin написав:Інформація щодо змін Тарифів по платіжним карткам КОКО КАРД (для виплат):

https://www.forward-bank.com/press-cent ... ya-viplat/

https://www.forward-bank.com/cards/koko/Taryfy.pdf

Для карткового продукту КОКО КАРД (для виплат)
Затвердити та ввести в дію з 28.02.2020 року наступні статті тарифів:

3. Комісія за зарахування коштів на Рахунок - не тарифікується


А який був тариф за зарахування коштів?
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