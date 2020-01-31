|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:38
V2 написав:
А який був тариф за зарахування коштів?
Коміс 1%
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32049
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1624 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:03
Квесторе_поверніться написав: V2 написав:
А який був тариф за зарахування коштів?
Коміс 1%
грабеж
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
-
J
-
-
- Повідомлень: 4796
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:09
Квесторе_поверніться написав: V2 написав:
А який був тариф за зарахування коштів?
Коміс 1%
Жах.
Поповнювати без комісії можна було тільки через касу?
По Коко кредитці хоч такого неподобства не було?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6472
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 1021 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:28
V2 написав: Квесторе_поверніться написав: V2 написав:
А який був тариф за зарахування коштів?
Коміс 1%
Жах.
Поповнювати без комісії можна було тільки через касу?
По Коко кредитці хоч такого неподобства не було?
Тільки % по депо без коміса і тіло.
По КОКОкредит не було неподобства з поповненням.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32049
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1624 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:40
V2 написав: Квесторе_поверніться написав: V2 написав:
А який був тариф за зарахування коштів?
Коміс 1%
Жах.
Поповнювати без комісії можна було тільки через касу?
По Коко кредитці хоч такого неподобства не було?
Ну а что Вы хотели от карты "под депо"? Да еще и под брендом "простира". Ну не для переводов она создавалась. Ой не для переводов
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3960
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:44
Поки вистачає Депозитки, до КоКо Дебетної тільки приглядався.
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6472
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 1021 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2515
|472263
|
|
|81280
|9592351
|
|
|15325
|2116138
|
Суб 01 лют, 2020 19:22
melkh
|