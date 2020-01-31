RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3793379437953796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 18:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  V2 написав:А який був тариф за зарахування коштів?

Коміс 1%
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32049
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1624 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:03

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:А який був тариф за зарахування коштів?

Коміс 1%

грабеж
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 19.01.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:09

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:А який був тариф за зарахування коштів?

Коміс 1%


Жах.
Поповнювати без комісії можна було тільки через касу?
По Коко кредитці хоч такого неподобства не було?
V2
4
 
Повідомлень: 6472
З нами з: 03.07.09
Подякував: 241 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:28

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:А який був тариф за зарахування коштів?

Коміс 1%


Жах.
Поповнювати без комісії можна було тільки через касу?
По Коко кредитці хоч такого неподобства не було?

Тільки % по депо без коміса і тіло.
По КОКОкредит не було неподобства з поповненням.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32049
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1624 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:40

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:А який був тариф за зарахування коштів?

Коміс 1%


Жах.
Поповнювати без комісії можна було тільки через касу?
По Коко кредитці хоч такого неподобства не було?

Ну а что Вы хотели от карты "под депо"? Да еще и под брендом "простира". Ну не для переводов она создавалась. Ой не для переводов ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3960
З нами з: 20.03.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поки вистачає Депозитки, до КоКо Дебетної тільки приглядався.
V2
4
 
Повідомлень: 6472
З нами з: 03.07.09
Подякував: 241 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3793379437953796
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andyteam, kostya77, lel, ramaz, SILVER_UA, V2, wig і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 250, 251, 252
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 14:21
2515 472263
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 19:38
J
Альфа-Банк 1 ... 8127, 8128, 8129
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81280 9592351
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 19:30
J
А-Банк 1 ... 1531, 1532, 1533
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15325 2116138
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 19:22
melkh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.