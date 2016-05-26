Коміс 1%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:03
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:09
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:28
Тільки % по депо без коміса і тіло.
По КОКОкредит не було неподобства з поповненням.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:40
Ну а что Вы хотели от карты "под депо"? Да еще и под брендом "простира". Ну не для переводов она создавалась. Ой не для переводов
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Поки вистачає Депозитки, до КоКо Дебетної тільки приглядався.
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Стянули таки в конце месяца двадцаточку за обслуживание дебетки. Хотя на счету 2 тыра и в мобильном приложении включил пуш уведомления.
Возникает вопрос, а что это собственно за уот а фак?
Додано: Нед 02 лют, 2020 01:26
escobar
20-ка это из другой оперы, за обслуживание 15-ка.
Но до 29.02.2020 и ее не берут.
Возможно у Вас подключена страховка.
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