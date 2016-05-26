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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3793379437953796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 18:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  V2 написав:А який був тариф за зарахування коштів?

Коміс 1%
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:03

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:А який був тариф за зарахування коштів?

Коміс 1%

грабеж
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:09

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:А який був тариф за зарахування коштів?

Коміс 1%


Жах.
Поповнювати без комісії можна було тільки через касу?
По Коко кредитці хоч такого неподобства не було?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:28

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:А який був тариф за зарахування коштів?

Коміс 1%


Жах.
Поповнювати без комісії можна було тільки через касу?
По Коко кредитці хоч такого неподобства не було?

Тільки % по депо без коміса і тіло.
По КОКОкредит не було неподобства з поповненням.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32050
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:40

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:А який був тариф за зарахування коштів?

Коміс 1%


Жах.
Поповнювати без комісії можна було тільки через касу?
По Коко кредитці хоч такого неподобства не було?

Ну а что Вы хотели от карты "под депо"? Да еще и под брендом "простира". Ну не для переводов она создавалась. Ой не для переводов ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поки вистачає Депозитки, до КоКо Дебетної тільки приглядався.
V2
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Стянули таки в конце месяца двадцаточку за обслуживание дебетки. Хотя на счету 2 тыра и в мобильном приложении включил пуш уведомления.

Возникает вопрос, а что это собственно за уот а фак?
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 01:26

escobar
20-ка это из другой оперы, за обслуживание 15-ка.
Но до 29.02.2020 и ее не берут.
Возможно у Вас подключена страховка.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 09:44

  ukrprom2014 написав:Возможно у Вас подключена страховка.

Посмотрел в договоре - ни слова про страховку.

зы С утра качнул новую выписку, а в ней теперь чисто и никакой двадцатки. Мистика :shock:
escobar
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