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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:38
V2 написав:
А який був тариф за зарахування коштів?
Коміс 1%
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:03
Квесторе_поверніться написав: V2 написав:
А який був тариф за зарахування коштів?
Коміс 1%
грабеж
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:09
Квесторе_поверніться написав: V2 написав:
А який був тариф за зарахування коштів?
Коміс 1%
Жах.
Поповнювати без комісії можна було тільки через касу?
По Коко кредитці хоч такого неподобства не було?
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V2
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:28
V2 написав: Квесторе_поверніться написав: V2 написав:
А який був тариф за зарахування коштів?
Коміс 1%
Жах.
Поповнювати без комісії можна було тільки через касу?
По Коко кредитці хоч такого неподобства не було?
Тільки % по депо без коміса і тіло.
По КОКОкредит не було неподобства з поповненням.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:40
V2 написав: Квесторе_поверніться написав: V2 написав:
А який був тариф за зарахування коштів?
Коміс 1%
Жах.
Поповнювати без комісії можна було тільки через касу?
По Коко кредитці хоч такого неподобства не було?
Ну а что Вы хотели от карты "под депо"? Да еще и под брендом "простира". Ну не для переводов она создавалась. Ой не для переводов
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Flamingo
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:44
Поки вистачає Депозитки, до КоКо Дебетної тільки приглядався.
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V2
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Додано: Суб 01 лют, 2020 23:23
Стянули таки в конце месяца двадцаточку за обслуживание дебетки. Хотя на счету 2 тыра и в мобильном приложении включил пуш уведомления.
Возникает вопрос, а что это собственно за уот а фак?
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escobar
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Додано: Нед 02 лют, 2020 01:26
escobar
20-ка это из другой оперы, за обслуживание 15-ка.
Но до 29.02.2020 и ее не берут.
Возможно у Вас подключена страховка.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Нед 02 лют, 2020 09:44
ukrprom2014 написав:
Возможно у Вас подключена страховка.
Посмотрел в договоре - ни слова про страховку.
зы С утра качнул новую выписку, а в ней теперь чисто и никакой двадцатки. Мистика
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escobar
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:19
escobar может надо пару дней подождать, пока там все реально проведется по счетам
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
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omb
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