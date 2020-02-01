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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 12:19
escobar может надо пару дней подождать, пока там все реально проведется по счетам
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Безкоштовно.
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:46
Банк в кишені банка яким макаром зараз перевипускає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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