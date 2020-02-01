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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3794379537963797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:19

escobar может надо пару дней подождать, пока там все реально проведется по счетам
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ ГРН за карту Альфы
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 158
З нами з: 08.04.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:23

С Депозитки СЭП бесплатный или 3-4 грн?
novichok
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Повідомлень: 2070
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Безкоштовно.
Кочевник
 
Повідомлень: 1305
З нами з: 16.02.17
Подякував: 223 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:25

novichok
Всегда был бесплатным.
Vorlon
 
Повідомлень: 7879
З нами з: 14.06.13
Подякував: 392 раз.
Подякували: 801 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:46

Банк в кишені банка яким макаром зараз перевипускає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32056
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1624 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Банк в кишені банка яким макаром зараз перевипускає?

Простір дали
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 8468
З нами з: 15.04.09
Подякував: 468 раз.
Подякували: 523 раз.
 
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