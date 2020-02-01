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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 12:19
escobar может надо пару дней подождать, пока там все реально проведется по счетам
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ ГРН за карту Альфы
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omb
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Додано: Нед 02 лют, 2020 17:23
С Депозитки СЭП бесплатный или 3-4 грн?
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novichok
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Додано: Нед 02 лют, 2020 17:25
Безкоштовно.
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Кочевник
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Додано: Нед 02 лют, 2020 17:25
novichok
Всегда был бесплатным.
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Vorlon
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Додано: Нед 02 лют, 2020 17:46
Банк в кишені банка яким макаром зараз перевипускає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 02 лют, 2020 17:59
Квесторе_поверніться написав:
Банк в кишені банка яким макаром зараз перевипускає?
Простір дали
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Нед 02 лют, 2020 15:05
anis
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