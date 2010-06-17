Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:11
Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Нед 02 лют, 2020 20:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
спс, это точно или...
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Нед 02 лют, 2020 23:13
Додано: Нед 02 лют, 2020 23:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я не могу понять , а когда насчитается кеш-бек на покупки в торговой сети? Или есть отбор по какому-то принципу?
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
Додано: Нед 02 лют, 2020 23:37
В лютому за січень має капнути числа 8-го.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 03 лют, 2020 00:47
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