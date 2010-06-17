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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3795379637973798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:11

  тарасов написав:Кто подскажет, какие категории в этом месяце по кредитке, спс.

Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

спс, это точно или...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  тарасов написав:это точно или..

Завтра узнаем точно или нет на сайте в разделе Акции :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:13

  ukrprom2014 написав:
  тарасов написав:это точно или..

Завтра узнаем точно или нет на сайте в разделе Акции :)

Смс прийде кожному)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я не могу понять , а когда насчитается кеш-бек на покупки в торговой сети? Или есть отбор по какому-то принципу?
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
Лагуна
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:37

  Лагуна написав:Я не могу понять , а когда насчитается кеш-бек на покупки в торговой сети? Или есть отбор по какому-то принципу?

В лютому за січень має капнути числа 8-го.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Лагуна написав:Я не могу понять , а когда насчитается кеш-бек на покупки в торговой сети? Или есть отбор по какому-то принципу?

В лютому за січень має капнути числа 8-го.

Не прикалывайтесь - 10-го именно в феврале должно ;)
Vorlon
 
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