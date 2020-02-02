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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3796379737983799>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:11

  тарасов написав:Кто подскажет, какие категории в этом месяце по кредитке, спс.

Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

спс, это точно или...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  тарасов написав:это точно или..

Завтра узнаем точно или нет на сайте в разделе Акции :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:13

  ukrprom2014 написав:
  тарасов написав:это точно или..

Завтра узнаем точно или нет на сайте в разделе Акции :)

Смс прийде кожному)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я не могу понять , а когда насчитается кеш-бек на покупки в торговой сети? Или есть отбор по какому-то принципу?
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
Лагуна
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:37

  Лагуна написав:Я не могу понять , а когда насчитается кеш-бек на покупки в торговой сети? Или есть отбор по какому-то принципу?

В лютому за січень має капнути числа 8-го.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Лагуна написав:Я не могу понять , а когда насчитается кеш-бек на покупки в торговой сети? Или есть отбор по какому-то принципу?

В лютому за січень має капнути числа 8-го.

Не прикалывайтесь - 10-го именно в феврале должно ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кол центр банка это что то ужасное, на зачаточном уровне. Просто не обученные студенты и это на 100% вина руководства, которые вообще не уделяют внимание обучению персонала.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:50

Поприходили пуши про начисление процентов на остаток
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Вкладчик1234 написав:Поприходили пуши про начисление процентов на остаток

Аналогично.
Все с таза перетащил сюда :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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