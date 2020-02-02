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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:00
Автозапчасти относятся к категории АЗС? У моно и абанки относилось.
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andreyiskra
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:10
andreyiskra написав:
Автозапчасти относятся к категории АЗС? У моно и абанки относилось.
Тут тоже. В прошлый раз точно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:08
Вкладчик1234 написав:
Поприходили пуши про начисление процентов на остаток
При том что сами начисления прошли в пятницу.
Я на радостях не глядя добавил в гросбух запись, а итог не бьется .... ровно на сумму процентов которые уже вписал 1-го.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:31
andreyiskra написав:
Автозапчасти относятся к категории АЗС? У моно и абанки относилось.
попросите провести тестовую покупку на 1 грн картой аллы или любого другого банка, который в выписке показывает МСС. Как правило магазы автозапчастей это обычные ФОП-ы, у которых нет кассового аппарата и они без проблем это могут сделать.
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