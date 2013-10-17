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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Автозапчасти относятся к категории АЗС? У моно и абанки относилось.
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:10
Тут тоже. В прошлый раз точно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:08
При том что сами начисления прошли в пятницу.
Я на радостях не глядя добавил в гросбух запись, а итог не бьется .... ровно на сумму процентов которые уже вписал 1-го.
Mind the gap.
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:31
попросите провести тестовую покупку на 1 грн картой аллы или любого другого банка, который в выписке показывает МСС. Как правило магазы автозапчастей это обычные ФОП-ы, у которых нет кассового аппарата и они без проблем это могут сделать.
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:23
Коко дебет и Коко кредит на февраль уже выложили оф.условия по КБ.
А для других КК чего то не хотят нас информировать)
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:34
Так по других там мізер...не цікаво.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Пон 03 лют, 2020 16:40
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:41
Пополнял КоКо дебет их сервисом с привязанной карты. Платеж висит в процессе обработки уже 30 мин. ГЛ морозится. У кого-то такое было? Какие действия предпринять?
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:50
AlexTk Мне с другой проблемой помогли при обращении через сайт
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вопрос к знающим,если пришла смс о кешбеке,это значит,что смс информирование не отключено,где проверить?
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