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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3797379837993800>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Автозапчасти относятся к категории АЗС? У моно и абанки относилось.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:10

  andreyiskra написав:Автозапчасти относятся к категории АЗС? У моно и абанки относилось.

Тут тоже. В прошлый раз точно :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:08

  Вкладчик1234 написав:Поприходили пуши про начисление процентов на остаток

При том что сами начисления прошли в пятницу.

Я на радостях не глядя добавил в гросбух запись, а итог не бьется .... ровно на сумму процентов которые уже вписал 1-го.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:31

  andreyiskra написав:Автозапчасти относятся к категории АЗС? У моно и абанки относилось.

попросите провести тестовую покупку на 1 грн картой аллы или любого другого банка, который в выписке показывает МСС. Как правило магазы автозапчастей это обычные ФОП-ы, у которых нет кассового аппарата и они без проблем это могут сделать.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:23

Коко дебет и Коко кредит на февраль уже выложили оф.условия по КБ.
А для других КК чего то не хотят нас информировать)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:34

  guntherhouse777 написав:Коко дебет и Коко кредит на февраль уже выложили оф.условия по КБ.
А для других КК чего то не хотят нас информировать)

Так по других там мізер...не цікаво. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:40

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:Коко дебет и Коко кредит на февраль уже выложили оф.условия по КБ.
А для других КК чего то не хотят нас информировать)

Так по других там мізер...не цікаво. :(

5% было в январе на кафе, продукты и боулинг.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:41

Пополнял КоКо дебет их сервисом с привязанной карты. Платеж висит в процессе обработки уже 30 мин. ГЛ морозится. У кого-то такое было? Какие действия предпринять?
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:50

AlexTk Мне с другой проблемой помогли при обращении через сайт https://www.forward-bank.com/ справа-внизу(правда предварительно я все описал в пиcьме по почте на 0800300880@forward-bank.com, перед этим звонил на ГЛ, то тоже отморозились.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вопрос к знающим,если пришла смс о кешбеке,это значит,что смс информирование не отключено,где проверить?
shatenerbi
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