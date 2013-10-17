Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:00
Автозапчасти относятся к категории АЗС? У моно и абанки относилось.
andreyiskra
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:10
andreyiskra написав:
Автозапчасти относятся к категории АЗС? У моно и абанки относилось.
Тут тоже. В прошлый раз точно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:08
Вкладчик1234 написав:
Поприходили пуши про начисление процентов на остаток
При том что сами начисления прошли в пятницу.
Я на радостях не глядя добавил в гросбух запись, а итог не бьется .... ровно на сумму процентов которые уже вписал 1-го.
Mind the gap.
картки U K в Monese та £ з кодом € VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707 адрес з кодом U K REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:31
andreyiskra написав:
Автозапчасти относятся к категории АЗС? У моно и абанки относилось.
попросите провести тестовую покупку на 1 грн картой аллы или любого другого банка, который в выписке показывает МСС. Как правило магазы автозапчастей это обычные ФОП-ы, у которых нет кассового аппарата и они без проблем это могут сделать.
Hack-Stock
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Додано: Пон 03 лют, 2020 16:23
Коко дебет и Коко кредит на февраль уже выложили оф.условия по КБ.
А для других КК чего то не хотят нас информировать)
guntherhouse777
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Додано: Пон 03 лют, 2020 16:34
guntherhouse777 написав:
Коко дебет и Коко кредит на февраль уже выложили оф.условия по КБ.
А для других КК чего то не хотят нас информировать)
Так по других там мізер...не цікаво.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 03 лют, 2020 16:40
Квесторе_поверніться написав: guntherhouse777 написав:
Коко дебет и Коко кредит на февраль уже выложили оф.условия по КБ.
А для других КК чего то не хотят нас информировать)
Так по других там мізер...не цікаво.
5% было в январе на кафе, продукты и боулинг.
guntherhouse777
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Додано: Пон 03 лют, 2020 16:41
Пополнял КоКо дебет их сервисом с привязанной карты. Платеж висит в процессе обработки уже 30 мин. ГЛ морозится. У кого-то такое было? Какие действия предпринять?
AlexTk
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Додано: Пон 03 лют, 2020 16:50
AlexTk
Мне с другой проблемой помогли при обращении через сайт
https://www.forward-bank.com/
справа-внизу(правда предварительно я все описал в пиcьме по почте на
0800300880@forward-bank.com
, перед этим звонил на ГЛ, то тоже отморозились.
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
omb
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Додано: Пон 03 лют, 2020 17:01
Вопрос к знающим,если пришла смс о кешбеке,это значит,что смс информирование не отключено,где проверить?
shatenerbi
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