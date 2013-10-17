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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:04
shatenerbi Его вроде и не надо отключать, а надо включить Push в настройках приложения. А смс включается/выключается для каждой карты, когда на нее клацнешь, там будет пункт управление Sms-сервисом
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:05
смс о кешбеке никакого отношения к смс информированию не имеет
Моб. приложение - карта - Управление SMS-сервисом
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:06
Фарс розіслав СМС по кишмишу в лютому.
Вся попередня інфо підтвердилась.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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