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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3797379837993800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:04

shatenerbi Его вроде и не надо отключать, а надо включить Push в настройках приложения. А смс включается/выключается для каждой карты, когда на нее клацнешь, там будет пункт управление Sms-сервисом
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:05

  shatenerbi написав:Вопрос к знающим,если пришла смс о кешбеке,это значит,что смс информирование не отключено,где проверить?

смс о кешбеке никакого отношения к смс информированию не имеет
Моб. приложение - карта - Управление SMS-сервисом
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:06

Фарс розіслав СМС по кишмишу в лютому.
Вся попередня інфо підтвердилась.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb,vollena71 спасибо за ответы, плюсонул .
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

А коли за «Безконтактні розрахунки» кишмиш буде? одночасно з кокошним?
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:14

  chipmunk написав:А коли за «Безконтактні розрахунки» кишмиш буде? одночасно з кокошним?

Є надія.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  chipmunk написав:коли за «Безконтактні розрахунки» кишмиш буде? одночасно з кокошним?
Сегодня был на отделении, менял МС на Визу (задолбался по 1 тыс. снимать), так менеджер сказала что 8 февраля.
Возможности проверить начислилось ли положенное у них нету.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Когда выплаты кешбека за январь будут?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:45

  vpchelko написав:Когда выплаты кешбека за январь будут?

10 лютого,бо 8 лютого вихідний
tarasum
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