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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3798379938003801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:51

apostol
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:54

Справжньому буху достатньо цалькулятора!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:00

Друзі, ще питання в догонку. Як правильно гасити КоКо грейсовику? Я так розумію, першу РД після отримання картки я пропускаю і нічого не плачу. А перед кожною наступною РД де можна побачити суму,яку треба буде загасити, щоб залишитись в грейсі? Самому формувати виписку і рахувати? 2. Volena71 писала, що на сумах понад 10к накидають пару копійок відсотків. Їх треба самому приплюсовувати, щоб не попасти? Дякую наперед.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:05

  apostol написав:Друзі, ще питання в догонку. Як правильно гасити КоКо грейсовику? Я так розумію, першу РД після отримання картки я пропускаю і нічого не плачу. А перед кожною наступною РД де можна побачити суму,яку треба буде загасити, щоб залишитись в грейсі? Самому формувати виписку і рахувати? 2. Volena71 писала, що на сумах понад 10к накидають пару копійок відсотків. Їх треба самому приплюсовувати, щоб не попасти? Дякую наперед.

Мінімальний платіж потрібно 2-гий місяць заплатити. А в третьому посити все за перші два.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  apostol написав:. А перед кожною наступною РД де можна побачити суму,яку треба буде загасити, щоб залишитись в грейсі? Самому формувати виписку і рахувати? 2. Volena71 писала, що на сумах понад 10к накидають пару копійок відсотків. Їх треба самому приплюсовувати, щоб не попасти

Після рд шлють смс з сумою і виписку на мило, там теж є сума до наступної рд. Копійки мабуть самому, завжди на пару гривень більше кидаю
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 06:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Перед РД 24.01 у меня был положительный остаток, но после него в приложении написано МП 4,47 грн. После РД я потратился в минус, несколько раз закидывал по 5 грн, оставаясь в минусе, а МП так и висит 4,47. Как его гасить?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 07:19

  ukrprom2014 написав:Сегодня был на отделении, менял МС на Визу (задолбался по 1 тыс. снимать)

одну отдали "сдали", вторую выдали?
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:04

  andreyiskra написав:Перед РД 24.01 у меня был положительный остаток, но после него в приложении написано МП 4,47 грн. После РД я потратился в минус, несколько раз закидывал по 5 грн, оставаясь в минусе, а МП так и висит 4,47. Как его гасить?

Выйти в + или найти способ и рассказать нам)
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:МП так и висит 4,47

Де висить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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