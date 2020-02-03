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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:54
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:00
Друзі, ще питання в догонку. Як правильно гасити КоКо грейсовику? Я так розумію, першу РД після отримання картки я пропускаю і нічого не плачу. А перед кожною наступною РД де можна побачити суму,яку треба буде загасити, щоб залишитись в грейсі? Самому формувати виписку і рахувати? 2. Volena71 писала, що на сумах понад 10к накидають пару копійок відсотків. Їх треба самому приплюсовувати, щоб не попасти? Дякую наперед.
Додано: Пон 03 лют, 2020 23:05
Мінімальний платіж потрібно 2-гий місяць заплатити. А в третьому посити все за перші два.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Після рд шлють смс з сумою і виписку на мило, там теж є сума до наступної рд. Копійки мабуть самому, завжди на пару гривень більше кидаю
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Додано: Вів 04 лют, 2020 06:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Перед РД 24.01 у меня был положительный остаток, но после него в приложении написано МП 4,47 грн. После РД я потратился в минус, несколько раз закидывал по 5 грн, оставаясь в минусе, а МП так и висит 4,47. Как его гасить?
Додано: Вів 04 лют, 2020 07:19
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:04
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
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