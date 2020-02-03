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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3799380038013802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:06

  Slx написав:
  andreyiskra написав:Перед РД 24.01 у меня был положительный остаток, но после него в приложении написано МП 4,47 грн. После РД я потратился в минус, несколько раз закидывал по 5 грн, оставаясь в минусе, а МП так и висит 4,47. Как его гасить?

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Я был в плюсе - все равно светился МП.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:12

  andreyiskra написав:
  Slx написав:
  andreyiskra написав:Я был в плюсе - все равно светился МП.

Как долго? Может зачисление не успели провестись раньше следующих трат?
Slx
 
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Подякував: 145 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

На следующий день начал тратить.
andreyiskra
 
Повідомлень: 884
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:33

  andreyiskra написав:На следующий день начал тратить.

Это не показатель. Пока оно в выписке не отобразилось что проведено, тратить ничего нельзя.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:54

  andreyiskra написав:В приложении, если выбрать карту, то снизу где: счёт, договор, кредитный лимит, минимальный платеж.

Там невірно відображається...мабуть...вся правда в виписці що в відділенні дають чи присилають на пошту.
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Повідомлень: 32100
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:22

Подали заявку 20 января, карту привезли 24-го, активировать до сих пор "нема можливости". Это у всех так?
ishvara
 
Повідомлень: 1505
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:24

  ishvara написав:Подали заявку 20 января, карту привезли 24-го, активировать до сих пор "нема можливости". Это у всех так?

Є таке...шось там не форичить нормально.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32100
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:43

  ishvara написав:Подали заявку 20 января, карту привезли 24-го, активировать до сих пор "нема можливости". Это у всех так?

Да, для Форварда это вполне штатная ситуация.
Получается ускорять через ЛС представителю на форуме.
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
ramzes4
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