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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:06
Slx написав: andreyiskra написав:
Перед РД 24.01 у меня был положительный остаток, но после него в приложении написано МП 4,47 грн. После РД я потратился в минус, несколько раз закидывал по 5 грн, оставаясь в минусе, а МП так и висит 4,47. Как его гасить?
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Я был в плюсе - все равно светился МП.
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andreyiskra
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Додано: Вів 04 лют, 2020 09:12
Как долго? Может зачисление не успели провестись раньше следующих трат?
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Додано: Вів 04 лют, 2020 09:19
На следующий день начал тратить.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 09:33
andreyiskra написав:
На следующий день начал тратить.
Это не показатель. Пока оно в выписке не отобразилось что проведено, тратить ничего нельзя.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 09:54
andreyiskra написав:
В приложении, если выбрать карту, то снизу где: счёт, договор, кредитный лимит, минимальный платеж.
Там невірно відображається...мабуть...вся правда в виписці що в відділенні дають чи присилають на пошту.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Вів 04 лют, 2020 10:22
Подали заявку 20 января, карту привезли 24-го, активировать до сих пор "нема можливости". Это у всех так?
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ishvara
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Додано: Вів 04 лют, 2020 10:24
ishvara написав:
Подали заявку 20 января, карту привезли 24-го, активировать до сих пор "нема можливости". Это у всех так?
Є таке...шось там не форичить нормально.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 10:43
ishvara написав:
Подали заявку 20 января, карту привезли 24-го, активировать до сих пор "нема можливости". Это у всех так?
Да, для Форварда это вполне штатная ситуация.
Получается ускорять через ЛС представителю на форуме.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 11:53
ishvara написав:
Подали заявку 20 января, карту привезли 24-го, активировать до сих пор "нема можливости". Это у всех так?
да, я 2 недели ждал после доставки пока активируют, на горячку звонил, толку ноль.
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