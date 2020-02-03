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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3800380138023803>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:06

  Slx написав:
  andreyiskra написав:Перед РД 24.01 у меня был положительный остаток, но после него в приложении написано МП 4,47 грн. После РД я потратился в минус, несколько раз закидывал по 5 грн, оставаясь в минусе, а МП так и висит 4,47. Как его гасить?

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Я был в плюсе - все равно светился МП.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:12

  andreyiskra написав:
  Slx написав:
  andreyiskra написав:Я был в плюсе - все равно светился МП.

Как долго? Может зачисление не успели провестись раньше следующих трат?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

На следующий день начал тратить.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:33

  andreyiskra написав:На следующий день начал тратить.

Это не показатель. Пока оно в выписке не отобразилось что проведено, тратить ничего нельзя.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:54

  andreyiskra написав:В приложении, если выбрать карту, то снизу где: счёт, договор, кредитный лимит, минимальный платеж.

Там невірно відображається...мабуть...вся правда в виписці що в відділенні дають чи присилають на пошту.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:22

Подали заявку 20 января, карту привезли 24-го, активировать до сих пор "нема можливости". Это у всех так?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:24

  ishvara написав:Подали заявку 20 января, карту привезли 24-го, активировать до сих пор "нема можливости". Это у всех так?

Є таке...шось там не форичить нормально.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32108
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:43

  ishvara написав:Подали заявку 20 января, карту привезли 24-го, активировать до сих пор "нема можливости". Это у всех так?

Да, для Форварда это вполне штатная ситуация.
Получается ускорять через ЛС представителю на форуме.
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:53

  ishvara написав:Подали заявку 20 января, карту привезли 24-го, активировать до сих пор "нема можливости". Это у всех так?

да, я 2 недели ждал после доставки пока активируют, на горячку звонил, толку ноль.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:18

Коко

Після оформлення коко дебіт і поповнення банк комусь сам телефонував і пропонував кредитку по спрощеній процедурі (попередньо погодженій, як іноді роблять інші банки), чи не варто цього чекати? На мою думку дуже багато номерів телефонів банк вимагає для кредитки, тому вирішив почати з дебет
Rimlyanin1
 
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