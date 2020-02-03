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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:21
Rimlyanin1 написав:
пропонував кредитку по спрощеній процедурі
Кредитний ліміт озвучували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 19:27
Квесторе_поверніться написав: Rimlyanin1 написав:
пропонував кредитку по спрощеній процедурі
Кредитний ліміт озвучували?
Я написав запитання, а не факт.
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