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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3801380238033804>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Rimlyanin1 написав:пропонував кредитку по спрощеній процедурі

Кредитний ліміт озвучували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Rimlyanin1 написав:пропонував кредитку по спрощеній процедурі

Кредитний ліміт озвучували?

Я написав запитання, а не факт.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:53

  ishvara написав:Подали заявку 20 января, карту привезли 24-го, активировать до сих пор "нема можливости". Это у всех так?

Тоже долго ждал, а когда дождался, озвучили кредлимит 0 :(
Так теперь и валяется неактивированная
denmayer
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  denmayer написав:Так теперь и валяется неактивированная

Це підхід неправильний.
Якщо ліміт 0...тут слід не поспішати її забирати...тоді є можливість що щось наллють...брати ізмором так би мовити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:10

Гроши, поступившие по р2р на Депозитку можно снимать/переводить сразу или погоодить?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:14

  novichok написав:Гроши, поступившие по р2р на Депозитку можно снимать/переводить сразу или погоодить?

В чужому банкоматі можна...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:30

  novichok написав:Гроши, поступившие по р2р на Депозитку можно снимать/переводить сразу или погоодить?

Можно сразу
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

К свежеоформленным коко-дебет и кредит (активировал через приложение) ПИНы должны прийти в смс или самому нужно установить в приложении?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:14

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:Гроши, поступившие по р2р на Депозитку можно снимать/переводить сразу или погоодить?

В чужому банкоматі можна...мабуть.


Овердравта нету?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  dr_morgenstern написав:ПИНы должны прийти в смс или самому нужно установить в приложении?

Нужно на горячку звонить, там переключат на робота он продиктует.
А потом можете сами в банкомате менять бесплатно.
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ukrprom2014
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