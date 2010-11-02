Кредитний ліміт озвучували?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:27
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:53
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Це підхід неправильний.
Якщо ліміт 0...тут слід не поспішати її забирати...тоді є можливість що щось наллють...брати ізмором так би мовити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:10
Гроши, поступившие по р2р на Депозитку можно снимать/переводить сразу или погоодить?
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:14
В чужому банкоматі можна...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:30
Можно сразу
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
К свежеоформленным коко-дебет и кредит (активировал через приложение) ПИНы должны прийти в смс или самому нужно установить в приложении?
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:14
Овердравта нету?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Нужно на горячку звонить, там переключат на робота он продиктует.
А потом можете сами в банкомате менять бесплатно.
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