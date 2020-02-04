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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3801380238033804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:49

  dr_morgenstern написав:К свежеоформленным коко-дебет и кредит (активировал через приложение) ПИНы должны прийти в смс или самому нужно установить в приложении?

Тут дехто не рекомендує міняти ПІН, який продиктує робот на гарячці, щоб не було проблем з отриманням 100 грн вітального бонусу за першу купівлю за кредитні на суму 100+ грн.

P.S. зробив першу покупку після зміни ПІН у додатку і активації картки в GooglePay. 8-го числа побачимо, чи дадуть бонус.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  apostol написав:зробив першу покупку після зміни ПІН у додатку і активації картки в GooglePay

В січні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:56

  Квесторе_поверніться написав:
  apostol написав:зробив першу покупку після зміни ПІН у додатку і активації картки в GooglePay

В січні?

Так
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:16

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greenozon
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 07:05

  ukrprom2014 написав:
  dr_morgenstern написав:ПИНы должны прийти в смс или самому нужно установить в приложении?

Нужно на горячку звонить, там переключат на робота он продиктует.
А потом можете сами в банкомате менять бесплатно.

Зачем кеды тереть понапрасну?
Люди старались, делали услугу смены пина в приложении.
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