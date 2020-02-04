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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:49
dr_morgenstern написав:
К свежеоформленным коко-дебет и кредит (активировал через приложение) ПИНы должны прийти в смс или самому нужно установить в приложении?
Тут дехто не рекомендує міняти ПІН, який продиктує робот на гарячці, щоб не було проблем з отриманням 100 грн вітального бонусу за першу купівлю за кредитні на суму 100+ грн.
P.S. зробив першу покупку після зміни ПІН у додатку і активації картки в GooglePay. 8-го числа побачимо, чи дадуть бонус.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:54
apostol написав:
зробив першу покупку після зміни ПІН у додатку і активації картки в GooglePay
В січні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:56
Квесторе_поверніться написав: apostol написав:
зробив першу покупку після зміни ПІН у додатку і активації картки в GooglePay
В січні?
Так
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Додано: Сер 05 лют, 2020 00:18
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Додано: Сер 05 лют, 2020 07:05
ukrprom2014 написав: dr_morgenstern написав:
ПИНы должны прийти в смс или самому нужно установить в приложении?
Нужно на горячку звонить, там переключат на робота он продиктует.
А потом можете сами в банкомате менять бесплатно.
Зачем кеды тереть понапрасну?
Люди старались, делали услугу смены пина в приложении.
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