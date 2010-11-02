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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:49
dr_morgenstern написав:
К свежеоформленным коко-дебет и кредит (активировал через приложение) ПИНы должны прийти в смс или самому нужно установить в приложении?
Тут дехто не рекомендує міняти ПІН, який продиктує робот на гарячці, щоб не було проблем з отриманням 100 грн вітального бонусу за першу купівлю за кредитні на суму 100+ грн.
P.S. зробив першу покупку після зміни ПІН у додатку і активації картки в GooglePay. 8-го числа побачимо, чи дадуть бонус.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:54
apostol написав:
зробив першу покупку після зміни ПІН у додатку і активації картки в GooglePay
В січні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 22:56
Квесторе_поверніться написав: apostol написав:
зробив першу покупку після зміни ПІН у додатку і активації картки в GooglePay
В січні?
Так
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Додано: Сер 05 лют, 2020 00:18
greenozon
Ликвидность хорошая.
3 раза тьфу.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 07:05
ukrprom2014 написав: dr_morgenstern написав:
ПИНы должны прийти в смс или самому нужно установить в приложении?
Нужно на горячку звонить, там переключат на робота он продиктует.
А потом можете сами в банкомате менять бесплатно.
Зачем кеды тереть понапрасну?
Люди старались, делали услугу смены пина в приложении.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 09:52
apostol написав: dr_morgenstern написав:
К свежеоформленным коко-дебет и кредит (активировал через приложение) ПИНы должны прийти в смс или самому нужно установить в приложении?
Тут дехто не рекомендує міняти ПІН, який продиктує робот на гарячці, щоб не було проблем з отриманням 100 грн вітального бонусу за першу купівлю за кредитні на суму 100+ грн.
P.S. зробив першу покупку після зміни ПІН у додатку і активації картки в GooglePay. 8-го числа побачимо, чи дадуть бонус.
Я перед первой покупкой кредиткой успел в Ашане два раза ввести неправильный пин-код (вводил пин-код от дебетки с перепугу), потом в отделении в банкомате его изменил. Потом только совершил покупку на 100+ - кэшбек дали.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:19
dr_morgenstern написав:
К свежеоформленным коко-дебет и кредит (активировал через приложение) ПИНы должны прийти в смс или самому нужно установить в приложении?
Самому нужно установить в приложении.
В принципе, можно и не устанавливать
По дебетной карте не устанавливал и отлично оплатил ей 10 платежей через GPay.
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:00
Шановні!
Поділіться досвідом, будь ласка.
CARABAS[.]COM підпадає під категорію: кінотеатри, театри, концерти ? Кіш-міш буде?
Дякую!
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aseteen
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:21
aseteen написав:
Шановні!
Поділіться досвідом, будь ласка.
CARABAS[.]COM підпадає під категорію: кінотеатри, театри, концерти ? Кіш-міш буде?
Дякую!
Именно форвардом не платил, но в прошлом году при оплате картой другого банка карабас шел как театры
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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