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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:30
Flamingo
Спасибо!
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aseteen
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:54
aseteen написав:
Шановні!
Поділіться досвідом, будь ласка.
CARABAS[.]COM підпадає під категорію: кінотеатри, театри, концерти ? Кіш-міш буде?
Дякую!
За C
ARABAS[.]COM не скажу, а вот K
arabas.com точно театры
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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