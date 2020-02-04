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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3802380338043805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:30

Flamingo
Спасибо!
aseteen
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:54

  aseteen написав:Шановні!
Поділіться досвідом, будь ласка.
CARABAS[.]COM підпадає під категорію: кінотеатри, театри, концерти ? Кіш-міш буде?

Дякую!

За CARABAS[.]COM не скажу, а вот Karabas.com точно театры :)
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ukrprom2014
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  #<1 ... 3802380338043805
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