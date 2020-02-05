RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3802380338043805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:30

Flamingo
Спасибо!
aseteen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 152
З нами з: 05.06.12
Подякував: 46 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:54

  aseteen написав:Шановні!
Поділіться досвідом, будь ласка.
CARABAS[.]COM підпадає під категорію: кінотеатри, театри, концерти ? Кіш-міш буде?

Дякую!

За CARABAS[.]COM не скажу, а вот Karabas.com точно театры :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 495
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 07:38

Фарс в списку...тут є пенсійні карти?
https://www.mof.gov.ua/uk/upovnovazheni ... h-proektiv
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32166
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:08

  Квесторе_поверніться написав:Фарс в списку...тут є пенсійні карти?
https://www.mof.gov.ua/uk/upovnovazheni ... h-proektiv

КоКо для выплат, она ж как раз и позиционируется как карта для таких вещей.

Позавчера видел реальный магазинчик с наклейкой Простир - какой-то сетевой пиво-разливайко-паб.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 211
З нами з: 06.08.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliy_berdinskikh написав:магазинчик с наклейкой Простир - какой-то сетевой пиво-разливайко-паб.

Мгновенные переводы пиваса по всей Укораине :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 495
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:14

Подскажите, какой порядок вывода КБ по Коко дебетной на карту? От определенной суммы или как?
la9
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 02.07.09
Подякував: 298 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:38

  la9 написав:Подскажите, какой порядок вывода КБ по Коко дебетной на карту? От определенной суммы или как?

Банк начисляет сам, 8 числа следующего месяца
Stringer
 
Повідомлень: 10526
З нами з: 23.01.13
Подякував: 306 раз.
Подякували: 1494 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:32

Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, рекомендую проверить выписку по кредиткам, особенно тем у кого был акционный кэшбэк в декабре. У банка прошел сбой и он списал выплаченный ранее (08.01.20) кэшбэк за прошлый месяц. :shock: Сбой массовый, но может кому то и повезло, а кто то и не заметит... :|
Lost
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 07.02.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:35

  Stringer написав:
  la9 написав:Подскажите, какой порядок вывода КБ по Коко дебетной на карту? От определенной суммы или как?

Банк начисляет сам, 8 числа следующего месяца

Має бути кишмишу більше 5 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32166
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:37

  Lost написав:Коллеги, рекомендую проверить выписку по кредиткам, особенно тем у кого был акционный кэшбэк в декабре. У банка прошел сбой и он списал выплаченный ранее (08.01.20) кэшбэк за прошлый месяц. :shock: Сбой массовый, но может кому то и повезло, а кто то и не заметит... :|

Дякую за сигнал.
Іч шо творить. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32166
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3802380338043805
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, lel і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8138, 8139, 8140
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81397 9606284
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 14:45
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1736, 1737, 1738
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17376 2446443
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 14:18
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1534, 1535, 1536
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15358 2122900
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 13:21
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81398)
06.02.2020 14:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.