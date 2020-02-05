Flamingo
Спасибо!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:54
За CARABAS[.]COM не скажу, а вот Karabas.com точно театры
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Чет 06 лют, 2020 07:38
Фарс в списку...тут є пенсійні карти?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 08:08
КоКо для выплат, она ж как раз и позиционируется как карта для таких вещей.
Позавчера видел реальный магазинчик с наклейкой Простир - какой-то сетевой пиво-разливайко-паб.
Mind the gap.
Додано: Чет 06 лют, 2020 08:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мгновенные переводы пиваса по всей Укораине
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:14
Подскажите, какой порядок вывода КБ по Коко дебетной на карту? От определенной суммы или как?
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:38
Банк начисляет сам, 8 числа следующего месяца
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:32
Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, рекомендую проверить выписку по кредиткам, особенно тем у кого был акционный кэшбэк в декабре. У банка прошел сбой и он списал выплаченный ранее (08.01.20) кэшбэк за прошлый месяц. Сбой массовый, но может кому то и повезло, а кто то и не заметит...
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:35
Має бути кишмишу більше 5 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:37
Дякую за сигнал.
Іч шо творить.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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