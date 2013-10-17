На горячку не звонил, сразу в приложении попросило установить ПИН на вход. Это тот же ПИН, который будет требоваться при снятии денег в банкомате?
П.С.: При оплате ПИН ниразу не спрашивало
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 16:00
На горячку не звонил, сразу в приложении попросило установить ПИН на вход. Это тот же ПИН, который будет требоваться при снятии денег в банкомате?
П.С.: При оплате ПИН ниразу не спрашивало
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