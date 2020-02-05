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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 16:00
ukrprom2014 написав: dr_morgenstern написав:
ПИНы должны прийти в смс или самому нужно установить в приложении?
Нужно на горячку звонить, там переключат на робота он продиктует.
А потом можете сами в банкомате менять бесплатно.
На горячку не звонил, сразу в приложении попросило установить ПИН на вход. Это тот же ПИН, который будет требоваться при снятии денег в банкомате?
П.С.: При оплате ПИН ниразу не спрашивало
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Додано: Чет 06 лют, 2020 16:27
Lost написав:
Коллеги, рекомендую проверить выписку по кредиткам, особенно тем у кого был акционный кэшбэк в декабре. У банка прошел сбой и он списал выплаченный ранее (08.01.20) кэшбэк за прошлый месяц.
Сбой массовый, но может кому то и повезло, а кто то и не заметит...
Когда сбой был известно? Пока вроде у меня тихо никуда не убегает!
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Додано: Чет 06 лют, 2020 17:58
Lost написав:
Коллеги, рекомендую проверить выписку по кредиткам, особенно тем у кого был акционный кэшбэк в декабре. У банка прошел сбой и он списал выплаченный ранее (08.01.20) кэшбэк за прошлый месяц.
Сбой массовый, но может кому то и повезло, а кто то и не заметит...
Списали 18,88
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:08
Fylhtq написав: Lost написав:
Коллеги, рекомендую проверить выписку по кредиткам, особенно тем у кого был акционный кэшбэк в декабре. У банка прошел сбой и он списал выплаченный ранее (08.01.20) кэшбэк за прошлый месяц.
Сбой массовый, но может кому то и повезло, а кто то и не заметит...
Списали 18,88
ну такую сумму может я бы и простил, но свои 642грн. дарить не хочу
неприятно такое поведение банка...
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Lost
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Додано: Чет 06 лют, 2020 18:48
Lost написав: Fylhtq написав: Lost написав:
Коллеги, рекомендую проверить выписку по кредиткам, особенно тем у кого был акционный кэшбэк в декабре. У банка прошел сбой и он списал выплаченный ранее (08.01.20) кэшбэк за прошлый месяц.
Сбой массовый, но может кому то и повезло, а кто то и не заметит...
Списали 18,88
ну такую сумму может я бы и простил, но свои 642грн. дарить не хочу
неприятно такое поведение банка...
Так, а Вас сумма начисленного кэшбека 8 января не удивила?) Т.е. нынешние банковские "корректировки" неправильные?
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Fylhtq
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