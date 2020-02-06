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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3803380438053806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:00

  ukrprom2014 написав:
  dr_morgenstern написав:ПИНы должны прийти в смс или самому нужно установить в приложении?

Нужно на горячку звонить, там переключат на робота он продиктует.
А потом можете сами в банкомате менять бесплатно.


На горячку не звонил, сразу в приложении попросило установить ПИН на вход. Это тот же ПИН, который будет требоваться при снятии денег в банкомате?
П.С.: При оплате ПИН ниразу не спрашивало
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jurasja
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Lost написав:Коллеги, рекомендую проверить выписку по кредиткам, особенно тем у кого был акционный кэшбэк в декабре. У банка прошел сбой и он списал выплаченный ранее (08.01.20) кэшбэк за прошлый месяц. :shock: Сбой массовый, но может кому то и повезло, а кто то и не заметит... :|
Когда сбой был известно? Пока вроде у меня тихо никуда не убегает!
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anis
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:58

  Lost написав:Коллеги, рекомендую проверить выписку по кредиткам, особенно тем у кого был акционный кэшбэк в декабре. У банка прошел сбой и он списал выплаченный ранее (08.01.20) кэшбэк за прошлый месяц. :shock: Сбой массовый, но может кому то и повезло, а кто то и не заметит... :|

Списали 18,88
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:08

  Fylhtq написав:
  Lost написав:Коллеги, рекомендую проверить выписку по кредиткам, особенно тем у кого был акционный кэшбэк в декабре. У банка прошел сбой и он списал выплаченный ранее (08.01.20) кэшбэк за прошлый месяц. :shock: Сбой массовый, но может кому то и повезло, а кто то и не заметит... :|

Списали 18,88

ну такую сумму может я бы и простил, но свои 642грн. дарить не хочу ;)
неприятно такое поведение банка...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:48

  Lost написав:
  Fylhtq написав:
  Lost написав:Коллеги, рекомендую проверить выписку по кредиткам, особенно тем у кого был акционный кэшбэк в декабре. У банка прошел сбой и он списал выплаченный ранее (08.01.20) кэшбэк за прошлый месяц. :shock: Сбой массовый, но может кому то и повезло, а кто то и не заметит... :|

Списали 18,88

ну такую сумму может я бы и простил, но свои 642грн. дарить не хочу ;)
неприятно такое поведение банка...

Так, а Вас сумма начисленного кэшбека 8 января не удивила?) Т.е. нынешние банковские "корректировки" неправильные?
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Fylhtq написав:Так, а Вас сумма начисленного кэшбека 8 января не удивила?) Т.е. нынешние банковские "корректировки" неправильные?

как раз наоборот, меня удивило бы если банк 8 января не выплатил акционный кэшбэк за покупки, проведенные клиентом в декабре вопреки условиям :!:
а эта операция сейчас со списанием в результате сбоя не удивляет, а скорее возмущает! да и еще в предверии РД :shock:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:20

Установил апликуху.
Коллеги, просветите по размеру тарифов на п2п?

Смотрю - есть и "тянущий" и "толкающий" на другие карты...
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:36

Тарифи джентельменські.
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