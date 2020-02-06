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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3804380538063807

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

la9 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тарифи джентельменські.

Я так понимаю, что раз ими кто-то пользуется, то они - бесплатны :D Так?
Именно!
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:46

  la9 написав:Установил апликуху.
Коллеги, просветите по размеру тарифов на п2п?

Смотрю - есть и "тянущий" и "толкающий" на другие карты...

Пока все без комиссий для любых переводов
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:50

  Stringer написав:
  la9 написав:Установил апликуху.
Коллеги, просветите по размеру тарифов на п2п?

Смотрю - есть и "тянущий" и "толкающий" на другие карты...

Пока все без комиссий для любых переводов

Чем-то аналог Мони, да? Вижу, также можно подвязать карты других банков... Это удобно
la9
 
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