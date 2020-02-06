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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:28
la9 написав: Квесторе_поверніться написав:
Тарифи джентельменські.
Я так понимаю, что раз ими кто-то пользуется, то они - бесплатны
Так?
Именно!
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- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:46
la9 написав:
Установил апликуху.
Коллеги, просветите по размеру тарифов на п2п?
Смотрю - есть и "тянущий" и "толкающий" на другие карты...
Пока все без комиссий для любых переводов
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:50
Stringer написав: la9 написав:
Установил апликуху.
Коллеги, просветите по размеру тарифов на п2п?
Смотрю - есть и "тянущий" и "толкающий" на другие карты...
Пока все без комиссий для любых переводов
Чем-то аналог Мони, да? Вижу, также можно подвязать карты других банков... Это удобно
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la9
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П'ят 07 лют, 2020 11:51
ol_zy
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