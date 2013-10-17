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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:28
la9 написав: Квесторе_поверніться написав:
Тарифи джентельменські.
Я так понимаю, что раз ими кто-то пользуется, то они - бесплатны
Так?
Именно!
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- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:46
la9 написав:
Установил апликуху.
Коллеги, просветите по размеру тарифов на п2п?
Смотрю - есть и "тянущий" и "толкающий" на другие карты...
Пока все без комиссий для любых переводов
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:50
Stringer написав: la9 написав:
Установил апликуху.
Коллеги, просветите по размеру тарифов на п2п?
Смотрю - есть и "тянущий" и "толкающий" на другие карты...
Пока все без комиссий для любых переводов
Чем-то аналог Мони, да? Вижу, также можно подвязать карты других банков... Это удобно
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la9
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:28
la9 написав: Stringer написав: la9 написав:
Установил апликуху.
Коллеги, просветите по размеру тарифов на п2п?
Смотрю - есть и "тянущий" и "толкающий" на другие карты...
Пока все без комиссий для любых переводов
Чем-то аналог Мони, да? Вижу, также можно подвязать карты других банков... Это удобно
Да, можно отдельно не подвязывать, а делать перевод, там в процессе появится кнопка "сохранить карту"
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:43
la9 написав:
Чем-то аналог Мони, да? Вижу, также можно подвязать карты других банков... Это удобно
архі-удобно!
банк треба похвалити, хоча довго стартував (старожили мають памятати довгі затримки і відмазки із запуском нового ІБ та додатку)
але як запустили - почали додавати щораз більше вкусняшок фішок плюшок
і як не як - все чотко і класно.
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greenozon
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:20
Кто-то имеет опыт перевода сравнительно больших сумм по реквизитам?
Перевел через ИБ на таможню еще рано утром деньги за растаможку машины, уже часа 3.5 висит в обработке платеж.
А перевод на карту монобанка вообще в квитанции меня и отправителем и получателем написало и форвард банк и там и там =)
Что-то у них сегодня все системы хворают
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NDV
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:49
NDV
Пополнял депо в монобанке на 20тыс по реквизитам, в течении рабочего дня заходят.
P2P на 10тыс заходят очень шутро
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vpchelko
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:51
NDV написав:
Кто-то имеет опыт перевода сравнительно больших сумм по реквизитам?
Перевел через ИБ на таможню еще рано утром деньги за растаможку машины, уже часа 3.5 висит в обработке платеж.
А перевод на карту монобанка вообще в квитанции меня и отправителем и получателем написало и форвард банк и там и там =)
Что-то у них сегодня все системы хворают
Большие суммы могут придержать. Но не дольше, чем до конца дня
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Stringer
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