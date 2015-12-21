RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3805380638073808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:54

Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard – Pala Assets – подала иск к Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.

Другие ответчики по иску – акционеры банка «Компания «Русский Стандарт», «Русский Стандарт-инвест» и весь совет директоров банка.

Залогодержатель акций банка – Citibank – также привлечен к спору третьей стороной.
Кредиторов Тарико в этом деле защищает А1 Михаила Фридмана и его партнеров: компания представляет интересы комитета кредиторов Russia Standard, которому принадлежит свыше 25% дефолтных бондов этого эмитента.

Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико.Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон.

https://t.me/banksta/7191
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10452
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6545 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

у форварда нет что ли онлайн обмена валют?
mephala
 
Повідомлень: 6472
З нами з: 07.04.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:20

  mephala написав:у форварда нет что ли онлайн обмена валют?

В приложении нет.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 508
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3805380638073808
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Anadonta, Сибарит, extreme_lviv_ua, IGNAT, Kevin, ukrprom2014, Vorlon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 180, 181, 182
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1819 12909
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 15:21
ukrprom2014
Альфа-Банк 1 ... 8140, 8141, 8142
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81414 9609808
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 15:11
joik
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 33, 34, 35
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
344 69680
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 14:23
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.