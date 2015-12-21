Другие ответчики по иску – акционеры банка «Компания «Русский Стандарт», «Русский Стандарт-инвест» и весь совет директоров банка.
Залогодержатель акций банка – Citibank – также привлечен к спору третьей стороной.
Кредиторов Тарико в этом деле защищает А1 Михаила Фридмана и его партнеров: компания представляет интересы комитета кредиторов Russia Standard, которому принадлежит свыше 25% дефолтных бондов этого эмитента.
Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико.Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон.